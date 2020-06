Tomás Esteves com vista para o onze na lateral direita do F. C. Porto

JN Hoje às 14:08 Facebook

Tomás Esteves está bem colocado para estrear-se no principal escalão do futebol português e logo com honras de titularidade.

De acordo com o que apurou o JN, o defesa, de 18 anos, é o escolhido por Sérgio Conceição para ocupar, na Vila das Aves, a vaga de lateral direito que, frente ao Marítimo, foi de Manafá.

O ex-Portimonense viu o quinto cartão amarelo e, por isso, vai cumprir castigo. O treinador optou por manter Corona no ataque e, face a toda esta equação, Tomás Esteves, que renovou contrato recentemente por indicação do técnico ao presidente, cumprirá assim mais um sonho.

Sérgio Conceição mexerá mais na equipa titular, devendo apresentar o F. C. Porto em 4-3-3, com Marega a ponta de lança e Otávio nas costas. No meio-campo, Matheus Uribe poderá render Danilo Pereira.