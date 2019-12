Tomás Esteves estreou-se pelo F. C. Porto. "Um beijinho para ti, mãe!"

João Faria Hoje às 22:43 Facebook

Na noite em que se estreou pela equipa principal do F. C. Porto, aos 17 anos, Tomás Esteves não escondeu a felicidade. Depois do triunfo sobre o Casa Pia, por 3-0, para a Taça da Liga, o jovem portista dedicou o momento à progenitora e assumiu que há muito perseguia este feito.

"É uma felicidade enorme. Há muito que sonhava com este momento e consegui estrear-me pelo F. C. Porto. Era um sonho de criança que concretizei ao serviço do meu clube do coração. Esta camisola é para guardar", disse o jovem lateral, após o encontro desta quinta-feira, no Estádio Pina Manique, em Lisboa, que os dragões venceram por 3-0.



"Encarámos o jogo com seriedade, fizemos as coisas bem feitas e saímos com a vitória com naturalidade", frisou Tomás Esteves.



"Dedico este jogo à minha mãe por todos os sacrifícios que fez em levar-me muitas vezes aos treinos. Um beijinho para ti, mãe", disse, ainda o lateral dos dragões, que faz 18 anos apenas a 3 de abril do próximo ano.