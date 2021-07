Tomás Esteves integrado na pré-época a partir de segunda-feira

João Faria Hoje às 17:48 Facebook

O jovem defesa direito viu recentemente gorada uma hipótese de saída dos portistas e entretanto recebeu indicações para se apresentar ao serviço no Olival

Tomás Esteves vai integrar os trabalhos de pré-temporada do F. C. Porto, a partir da próxima segunda-feira.

Segundo o JN apurou, o defesa direito, de 19 anos, uma vez inviabilizada a chance de deixar os portistas - falou-se no interesse do Vitória de Guimarães - já foi informado que na próxima semana já trabalhará sob as ordens do técnico Sérgio Conceição.

Tomás Esteves é internacional sub-21 e já representou quase todas as seleções nacionais de camadas jovens. Na última época esteve emprestado pelo F. C. Porto ao Reading, do Championship, o equivalente ao segundo escalão inglês, onde disputou 30 jogos e apontou um golo.

Sem cláusula de opção, o lateral não ficou em Inglaterra e está de volta ao plantel principal do F.C. Porto, onde, em 2019/20, disputou três jogos, tendo, por isso, direito à correspondente faixa de campeão nacional, nessa temporada. No palmarés tem ainda a conquista do título nacional de juniores A, pelos dragões e o êxito na Youth League (2018/19).

Na equipa principal, Tomás Esteves, que tem contrato com o F.C. Porto até 2024, enfrentará, no imediato, a concorrência de Manafá e de João Mário.