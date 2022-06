Tomás Esteves perto de seguir para o Olympiacos

Nuno A. Amaral Hoje às 23:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Clube grego está interessado no lateral-direito e um empréstimo na próxima época é cenário em cima da mesa

Sem espaço no plantel principal dos dragões na próxima temporada, Tomás Esteves deve ser emprestado a outro clube e o Olympiacos surge na primeira linha de interessados. O jovem lateral-direito, de 20 anos, está na mira do clube grego e fonte próxima do processo afirmou ao JN que, mesmo estando longe de ser negócio fechado, a cedência por um ano encontra-se bem encaminhada, com influência do empresário Jorge Mendes.

Com contrato até 2024, renovado há dois anos, Esteves pretende dar um novo fôlego a uma carreira que estagnou na época passada, também devido a uma lesão que o afastou durante alguns meses dos relvados.