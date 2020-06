Tomás Esteves renova com o F. C. Porto até 2024

Nuno Barbosa Hoje às 23:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O jovem lateral direito, de 18 anos, prolongou a ligação ao F. C. Porto até 30 de junho de 2024. Tomás Esteves recebeu os maiores elogios de Pinto da Costa, na noite desta sexta-feira, no Estádio do Dragão.

"Sinto-me muito feliz, quero agradecer ao clube e ao presidente pela confiança depositada em mim. Espero corresponder às expectativas e ser muito feliz aqui, no clube do meu coração, começou por referir o jovem defesa, deixando, depois, uma mensagem para os adeptos que tanto o acarinham: "Estou aqui e vou dar tudo pelo clube".

"Para mim já estava feito, porque tinha a palavra do jogador e do seu pai, que foi importante e impecável em todas as conversações. Para mim era um assunto arrumado. Unicamente faziam gosto que tivesse sido feito hoje, mas para mim tanto podia ter sido feito ontem, como hoje ou amanhã, tinha toda a confiança e, por isso, anunciei mesmo antes de assinar", acrescentou Pinto da Costa, igualmente em declarações ao Porto Canal.

O presidente portista colocou, depois, o foco da renovação numa análise de Sérgio Conceição a Tomás Esteves: "Vi muita gente a pedir que ele renovasse, mas não foi por isso que ele renovou. Ele renovou porque o treinador me transmitiu que tem muita esperança neste jogador, que lhe vê muitas qualidades e acha que tem um potencial enorme. Como sei da paixão que ele tem pelo futebol e pelo clube, isto tem tudo para dar certo. Agora, está nas nossas mãos ajudá-lo e nas dele de pôr ao serviço do clube todas as enormes potencialidades que tem".

Sobre a aposta recorrente na prata da casa, Pinto da Costa concluiu assim: "O F. C. Porto vive muito da formação. Dizer que vamos apostar na formação é um lugar-comum, é preciso ter a felicidade de ter jogadores com qualidade, porque não se pode apostar na formação por ser formação. Agora, quando se tem jogadores com a qualidade dos que estamos a puxar para a equipa principal, temos que apostar dele, porque são a garantia do futuro do F. C. Porto".