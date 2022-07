Tomás Esteves tem um pretendente na Serie B italiana

JN Hoje às 15:23 Facebook

Tomás Esteves pode seguir para a Serie B italiana. O Pisa fez uma proposta ao F. C. Porto que visa o empréstimo do lateral direito, com uma opção de compra que se torna obrigatória caso o clube transalpino suba de divisão.

O jovem defesa do F. C. Porto, Tomás Esteves, de 20 anos, está a ser cobiçado pelo Pisa, que o pretende receber por empréstimo, até ao final da época.

O clube italiano compromete-se a pagar aos portistas 5,5 milhões de euros pelo passe do jogador caso seja promovido à Serie A, adianta o jornal 'O Jogo'.

Na última temporada, Tomás Esteves, que faz parte da geração portista que conquistou a Youth League, atuou pela equipa B dos dragões, depois de ter sido cedido ao Reading, do Championship, na época anterior.