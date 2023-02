Tomás Esteves: "Vejo o F. C. Porto com um bocadinho de favoritismo"

Miguel Pataco em Milão, Itália Hoje às 11:02 Facebook

Internacional sub-21 tem estado em bom plano no Pisa, de Itália, mas gostava de se afirmar no F. C. Porto.

Aos 20 anos, Tomás Esteves está a viver a segunda experiência fora de Portugal. Depois do empréstimo aos ingleses do Reading, em 2020/21, o lateral direito rumou, esta época, a Itália para evoluir no Pisa, do segundo escalão, e em conversa com o JN garante que a equipa de Sérgio Conceição tem todas as condições para eliminar o Inter de Milão e garantir a presença nos quartos de final da Liga dos Campeões.

O internacional sub-21 português fez toda a formação vestido de azul e branco e bem gostaria de se deslocar, hoje, a Milão para ver a partida, mas: "Tenho treino e são mais de 200 quilómetros para cada lado, por isso não vou ter hipótese".