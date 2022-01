Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:52 Facebook

Tomás Ribeiro foi esta quinta-feira confirmado como reforço do Grasshoppers, equipa que milita no principal escalão da Suíça. O defesa de 22 anos assinou contrato até 2026 e terá rendido aos cofres do Belenenses SAD cerca de um milhão de euros.

Junta-se assim aos portugueses André Moreira e André Sousa, ambos ex-Belenenses SAD. Irá também encontrar Nadjack, antigo defesa do Rio Ave, e Leo Bonatini, ex-Estoril.