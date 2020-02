Tomás Tavares e Florentino titulares no Benfica frente ao Famalicão

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:41 Facebook

O Benfica defronta, esta terça-feira, o Famalicão no Minho para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Tomás Tavares e Florentino são as novidades do onze das águias.

Para este encontro, Bruno Lage não poderá contar com os lesionados Jardel, André Almeida e Gabriel. Do lado da equipa da casa, o castigado Anderson e Nehuen Perez não entram nas opções de João Pedro Sousa.

Onze do Famalicão: Vaná; Ivo Pinto, Riccieli, Patrick William, Coly; Assunção, Račić, Pedro Gonçalves; Diogo Gonçalves, Fábio Martins, Toni Martínez.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo; Florentino, Taarabt, Pizzi, Cervi; Rafa, Vinícius.

O pontapé de saída está marcado para as 20.45 horas e a arbitragem estará a cargo de Jorge Sousa (Porto). No VAR estará Vasco Santos (Porto).

Na primeira mão, os encarnados venceram por 3-2 no Estádio da Luz.