Tondela - Vizela: Cassiano de mira afinada sela reviravolta

Os dois golos de Cassiano desempenharam um papel fundamental na reviravolta do Vizela, que regressa às vitórias após três jogos consecutivos a perder. O VAR anulou festejos do Tondela por duas vezes, em ambos os lances devido a posição irregular.

Os beirões até começaram melhor, tendo chegado à vantagem através de Salvador Agra, mas Cassiano não esperou muito tempo para igualar a partida.

Aos 27 minutos, Agra pensou que tinha bisado, mas o VAR detetou posição irregular no lance. Apesar do maior domínio vizelense, no primeiro tempo, uma grande penalidade convertida por João Pedro deixou o Tondela na frente do marcador.