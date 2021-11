Tondela afasta Leixões e segue para os "oitavos" na Taça de Portugal

JN/Agências Hoje às 22:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Eliminatória teve uma ponta final emocionante, com três golos. Beirões fecham quadro de apurados da 4.ª eliminatória da prova rainha

O Tondela foi a última equipa a apurar-se para os oitavos de final da Taça de Portugal, depois de levar de vencida, esta noite, o Leixões, da Liga 2, por 3-1.

Os beirões adiantaram-se no marcador aos 36 minutos, graças a um belo golo de Boselli, com um remate acrobático. A vantagem mínima perdurou até à entrada dos derradeiros cinco minutos do tempo regulamentar, quando Tiago Dantas fez o segundo para o Tondela.

Numa ponta final de jogo frenética, Leo Bolgado reduziu para a equipa de Matosinhos, mas os locais ainda viriam a marcar novamente, por Jhon Murillo, que sentenciou a eliminatória.