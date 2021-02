Tondela bate Marítimo e distancia-se na zona de despromoção

JN Hoje às 19:57 Facebook

Os tondelenses ganharam pela quarta vez consecutiva em casa, graças aos golos de Murilo e de Mario González.

O Tondela somou, esta terça-feira, o quarto triunfo consecutivo em casa, ao bater o Marítimo, por 2-1, no jogo que encerrou a 19.ª jornada da Liga.

Jhon Murilo (22 minutos) e Mario González (52) marcaram os golos dos tondelenses, que interromperam uma série de duas derrotas seguidas, ambas fora de casa, enquanto Joel Tagueu (45) ainda empatou para os insulares.

Com este triunfo, Tondela subiu ao 11.º lugar, com 21 pontos, enquanto o Marítimo, que perdeu o quinto jogo seguido no campeonato, segue em 14.º, com 17.