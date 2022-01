Tondela bate Moreirense com golo aos 90+11 minutos

JN Hoje às 22:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Manu Hernando decidiu o duelo entre dois aflitos nos últimos instantes e colocou um ponto final na série de quatro derrotas seguidas dos tondelenses.

O Tondela venceu o Moreirense, por 2-1, esta segunda-feira, em jogo em atraso da 13.ª jornada da Liga, que foi decidido por um golo aos 90+11 minutos.

Rafael Martins, aos 22 minutos, colocou o Moreirense em vantagem, mas Daniel dos Anjos empatou aos 63, de grande penalidade.

O herói tondelense seria Manu Hernando, que marcou no 11.º minuto das compensações o golo que deu a vitória ao Tondela, que vinha de quatro derrotas consecutivas no campeonato.

Rosic foi baixa de última hora nos cónegos por ter testado positivo à covid-19.

Com este triunfo, o Tondela subiu ao 13.º lugar, com 15 pontos somados, e deixou para trás o Moreirense, que segue em 16.º, com 12.