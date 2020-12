Tondela com caso positivo de covid-19 na véspera do jogo com o F. C. Porto

JN Hoje às 14:31 Facebook

Um dia antes do jogo frente ao F. C. Porto para a Taça de Portugal, o Tondela anunciou que foi detetado um caso positivo no plantel e um inconclusivo na estrutura da SAD.

"O CD Tondela informa que após os habituais testes à covid-19 realizados 48 horas antes dos jogos, foi detetado um caso positivo no plantel e um inconclusivo na estrutura da SAD", lê-se num comunicado divulgado no site do clube, este sábado.

Joel Sousa, guarda-redes do clube testou positivo para o ​​​​​​​SARS-CoV-2 e já está em isolamento, assim como o elemento da SAD que deu inconclusivo para o novo coronavírus. O restante grupo testou negativo.

O encontro entre o Tondela e o F. C. Porto está marcado para as 18.30 horas de domingo, num jogo a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.