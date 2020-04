Tondela com estádio apto e otimista com "decisão inteligente do Governo"

JN/Agências Hoje às 20:57 Facebook

Nicola Ventra, diretor geral da SAD do Tondela, afirmou, esta quinta-feira, que o Estádio João Cardoso está preparado para o regresso da Liga e considerou a decisão do Governo "inteligente".

"Estamos otimistas e esperançosos. É positivo, porque o Governo deu abertura e isso é ótimo para todos", destacou o diretor geral da SAD do Tondela, considerando que é positivo "não só em termos sociais como económicos", "para a sustentabilidade e o futuro do futebol".

Nicola Ventra falava à agência Lusa, após a decisão do Governo de permitir o regresso da Liga a partir do final de maio e à porta fechada, após esta ter sido suspensa devido à Covid-19.

"A porta fechada é o mais seguro, porque acho que ninguém quer ter a responsabilidade e a culpa de, por exemplo, no Estádio do Tondela a pessoa ser infetada. É melhor para já e como só faltam 10 jornadas é o melhor, porque acabados de sair de um estado de emergência", defendeu o diretor geral da SAD do Tondela.

Nicola Ventra acrescentou ainda que "seria muito arriscado ir contra esta decisão, que é muito inteligente, para que toda a gente fique mais segura", reconhecendo que, antes da decisão da suspensão do campeonato, na véspera da 25.ª jornada, a opinião era de que se fosse para ser à porta fechada, mais valia a suspensão.

"Há dois meses não tínhamos noção do que era o vírus, agora, depois de ver como os outros países foram afetados com milhares de mortes, já temos uma noção diferente. Fizemos dois meses de emergência e já temos uma perceção diferente e, se para acabar o campeonato, terá de ser à porta fechada, isso não vai ser um problema", admitiu.

Este responsável assumiu ainda que, no que diz respeito à segurança sanitária do Estádio João Cardoso, o Tondela está a trabalhar nisso desde que receberam o protocolo da Liga de futebol, "em acordo com as empresas certificadas e com a Direção-Geral da Saúde" (DGS). "Com o nosso médico e com a Liga, temos tido muitos cuidados, já temos todos os materiais para a higienização, estamos super preparados, temos trabalhado em como higienizar o espaço e claramente que não vamos ter problemas e conseguiremos cumprir todas as regras, seguindo rigidamente o protocolo", considerou.