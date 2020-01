Tondela contrata defesa Petkovic

Hoje às 12:47 Facebook

O defesa Marko Petkovic é o primeiro reforço do mercado de inverno do Tondela, ao assinar, esta sexta-feira, contrato até junho de 2022, anunciou a SAD do clube da Liga.

"A CD Tondela - Futebol SAD vem por este meio oficializar o acordo para a contratação do atleta Marko Petkovic. O defesa lateral direito sérvio, de 27 anos, assinou um contrato válido até junho de 2022", anuncia a SAD.

Petkovic conta com dois títulos de campeão sérvio ao serviço do Estrela Vermelha. Na Rússia, conquistou também uma Supertaça com a camisola do Spartak de Moscovo, clube que representou nas últimas duas temporadas.

Marko Petkovic já irá participar dos treinos de sábado do Tondela sob o comando de Natxo González e é o primeiro reforço neste mercado de inverno.