O Tondela e o Boavista empataram 1-1, em jogo da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado este sábado, com os dois golos a serem marcados em apenas três minutos. Face a este resultado, as duas equipas interromperam as respetivas séries de três derrotas consecutivas.

O Tondela inaugurou o marcador aos 25 minutos, com Ronan a passar pelo guarda-redes Helton Leite e a rematar para a baliza deserta.

No entanto, apenas três minutos depois, Dulanto empatou a partida, na sequência de um pontapé de canto.

Os dois primeiros momentos perigosos do jogo surgiram aos 22 minutos, com a defesa de Cláudio Ramos num remate ao poste direito de Gustavo Sauer, que foi seguido do remate de Richard Rodrigues que passou rente do poste esquerdo de Helton Leite.

No decorrer da primeira parte, mais jogada no meio campo da equipa visitante, foram vários os avanços à grande área com as linhas defensivas dos dois clubes a resolveram sem problema, ainda assim, Cláudio Ramos foi protagonista nas investidas axadrezadas.

As duas formações jogaram para marcar e aos 25 minutos é Ronan que inaugura o marcador para o Tondela, avançado que foi contratado no mercado de inverno.

Três minutos depois, aos 28, Dulanto faz a recarga com um remate cruzado, na sequência de um canto a favor do Boavista, e fez a igualdade na partida.

Na segunda parte o Boavista entrou com outra dinâmica e o jogo ficou mais equilibrado em agressividade e na busca pela vitória, num meio tempo que registou mais faltas e os dois cartões amarelos da partida.

Com este resultado, Tondela e Boavista conquistam um ponto cada um ficando com 25 e 29, respetivamente, na classificação da I Liga de futebol.