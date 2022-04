Tondela é o primeiro finalista da Taça de Portugal

Formação orientada por Nuno Campos empatou na deslocação a Mafra e garantiu a presença na final da prova rainha.

O Tondela garantiu esta quarta-feira a presença na final da Taça de Portugal pela primeira vez na história. Os tondelenses empataram a um golo na deslocação ao terreno do Mafra, mas venceram a eliminatória no agregado (4-1).

O Mafra ainda marcou a fechar a primeira parte e desperdiçou um penálti no início do segundo tempo. Apesar das várias oportunidades, a equipa da casa não conseguiu aumentar a vantagem e viu Boselli a marcar já perto do fim, para colocar um ponto final na eliminatória.

O Tondela está assim na final da Taça de Portugal e espera pelo resultado do jogo entre F. C. Porto e Sporting, esta quinta-feira, em que os dragões partem em vantagem graças à vitória por 2-1 em Alvalade na primeira mão.