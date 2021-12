Tondela-Moreirense adiado para 3 de janeiro

JN/Agências Hoje às 20:18 Facebook

O embate entre Tondela e Moreirense, a contar para a 13.ª jornada da Liga, foi adiado para 3 de janeiro pelo facto de a Administração Regional de Saúde do Centro ter determinado que toda a equipa "deve ser considerada de alto risco e deverá ficar em isolamento profilático", como anunciou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

O clube tondelense requereu o adiamento à Liga devido à existência de seis de casos positivos de covid-19 no plantel (Pedro Trigueira, Salvador Agra, Babacar Niasse, Manu Hernando, Ricardo Alves) e o treinador Pako Ayestarán. Também o facto de toda a equipa se encontrar em isolamento profilático, e por isso impedida de treinar normalmente terá pesado na decisão. Este pedido foi prontamente acedido pela equipa de Moreira de Cónegos. O organismo que tutela o futebol português também concordou com a proposta, após ouvir os dois emblemas e o jogo será disputado nos primeiros dias do próximo ano.

Neste momento o Tondela segue na décima posição da tabela, com 12 pontos, enquanto que o Moreirense está em zona de play-off de descida, com 9 pontos (16.º lugar).