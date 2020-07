Tondela: "O campeonato já está desvirtuado e a verdade desportiva adulterada"

JN Hoje às 18:50 Facebook

Os beirões emitiram, este sábado, um comunicado a reagir ao anúncio do Desportivo das Aves de não ir a jogo na última jornada da Liga.

"Consideramos que a Liga NOS já está desvirtuada e a verdade desportiva adulterada, a partir do momento em que um clube reconhece publicamente que não tem meios para competir em igualdade de circunstâncias e pretende abandonar a competição", pode ler-se no documento emitido pelo Tondela, que se sente "prejudicado".

"Independentemente deste jogo vir ou não a ser disputado, aquela intenção viola o princípio da igualdade, qualificando-se como um episódio muito grave e sem precedentes. As intenções do Clube Desportivo das Aves violam os nossos direitos - a apenas 48 horas de um jogo vital para o nosso clube -, e colocam em causa a integridade da competição e o seu modelo sob suspeita. Lamentamos profundamente que o CD Tondela se veja prejudicado nesta fase decisiva da temporada", acrescentou.

O despromovido Desportivo das Aves vai faltar ao jogo no estádio do Portimonense, da 34.ª e última jornada da Liga, previsto para 26 de julho, de forma a "salvaguardar a transparência na luta pela permanência".

"Face dos problemas que vêm afetando o CD Aves SAD, com rescisões quase diárias, outras iminentes e jogadores do plantel com vários meses de salários em atraso, que poderão conduzir a novos conflitos laborais, num contexto que vem obrigando a nossa equipa técnica a recorrer a jogadores sub-23 para formar o 'onze' a cada jornada que passa, a administração concluiu que não estão reunidas as condições para salvaguardar a verdade desportiva e a transparência na luta pela permanência na I Liga na deslocação a Portimão", justificam os avenses, em comunicado enviado à Lusa, esta sexta-feira.

Na 34.ª jornada, o lanterna-vermelha deveria enfrentar o Portimonense, 16.º colocado e primeiro clube acima da zona de despromoção, com os mesmos 30 pontos de Vitória de Setúbal, 17.º e penúltimo, e Tondela, 15.º, envolvidos numa fuga à descida, que ainda engloba o Belenenses SAD (14.º, com 32 pontos) e o Paços de Ferreira (13.º, com 35).