O Tondela impôs, este sábado, a primeira derrota em casa ao Famalicão na Liga, ao vencer por 3-2, em jogo da 13.ª jornada da prova.

O espanhol Pepelu, aos seis minutos, e António Xavier, aos 19, deram uma vantagem confortável aos visitantes, mas Roderick Miranda, aos 39, e Fábio Martins, aos 54, de grande penalidade, igualaram, antes de o venezuelano Jhon Murillo, aos 90+7, resgatar o triunfo para o Tondela.

O Famalicão manteve o terceiro lugar, com 24 pontos, e o estatuto de equipa sensação, mas já não vence no campeonato há quatro rondas, enquanto o Tondela conquistou o quarto triunfo em terreno alheio e subiu ao sexto posto provisório, com 18.

Veja o resumo do jogo: