Tondela, Santa Clara, Rio Ave e Moreirense não dão azo a surpresas

As quatro equipas do escalão principal seguem para a quarta eliminatória, ao ganharem os respetivos jogos fora de casa.

Este domingo ainda não há tomba-gigantes na Taça de Portugal. Os quatro primo-divisionários que já entraram em campo eliminaram os respetivos adversários dos escalões inferiores.

O Tondela foi quem mais sofreu e só festejou no último minuto das compensações, quando Tomislav Strkalj fez o golo que eliminou o Felgueiras (0-1). Já o Rio Ave derrotou o Desportivo de Monção por 1-2, graças aos golos de Gabrielzinho e Meshino.

Também pela margem mínima, o Moreirense eliminou o Merelinense (0-1) no jogo de estreia de César Peixoto no comando técnico dos cónegos. Pedro Nuno foi o autor do golo. Por seu lado, o Santa Clara eliminou o Beira-Mar, em Aveiro (1-3).