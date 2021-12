Tondela volta aos treinos após surto de covid-19

JN Hoje às 13:42 Facebook

O clube beirão começou a preparar, esta quinta-feira, o duelo com o V. Guimarães, da 14.ª jornada do campeonato, agendado para sábado às 18 horas.

Depois de o treinador Pako Ayestarán e os jogadores Eduardo Quaresma, Salvador Agra, Manu Hernando, Niasse e Ricardo Alves terem testado negativo ao novo coronavírus e receberem luz verde da Direção-Geral de Saúde para voltarem ao trabalho ao longo desta semana, agora foi a vez do restante plantel ter "alta" do isolamento a que estava sujeito.

Recorde-se que o técnico testou positivo antes da visita ao terreno do Sporting e que o surto se alastrou na equipa, o que motivou, até, o adiamento do jogo da 13.ª jornada, com o Moreirense, para o dia 3 de janeiro do próximo ano.

Agora, o plantel beirão finaliza a preparação da visita a Guimarães e, segundo divulgou o clube, a boa disposição marcou o arranque dos trabalhos com o grupo quase completo.