Toni comanda trio de candidatos à vaga de Taremi

Avançado espanhol foi titular frente ao Chaves e pode repetir estatuto na Champions, com Namaso e André Franco também à espreita de uma oportunidade na prova milionária.

Quase sem tempo para respirar depois do triunfo sobre o Desportivo de Chaves, por 3-0, Sérgio Conceição já prepara o duelo desta terça-feira (20 horas) com o Club Brugge, da segunda jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.

Após a derrota em Madrid, os campeões nacionais procuram os primeiros pontos da época na prova milionária, mas não podem contar com o melhor marcador da equipa, Mehdi Taremi, que cumpre castigo após a expulsão frente ao Atlético.