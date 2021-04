Miguel Pataco Hoje às 20:50 Facebook

Dragões vencem em Tondela, a meio dos quartos de final da Liga dos Campeões, e põem pressão no líder Sporting, que defronta o Famalicão no domingo.

Menos de 72 horas depois da batalha de Sevilha, os azuis e brancos deram uma resposta simples e eficaz em Tondela, conquistando três pontos que os deixam, provisoriamente, a cinco do comandante do campeonato, o Sporting, que recebe, no domingo em Alvalade, o Famalicão. Agora, é tempo de voltar a ligar o modo Liga dos Campeões e tentar o milagre da reviravolta frente ao Chelsea.

Com três novidades em relação à partida da Champions - Diogo Leite, Evanilson e Toni Martínez entraram para os lugares de Mbemba, Luis Díaz e Marega -, o F. C. Porto mostrou que não queria perder tempo, assumindo as despesas de jogo, mas mostrando algumas dificuldades para encontrar caminhos rumo à baliza tondelense. Com o relvado encharcado por causa do dilúvio que se abateu no João Cardoso antes da partida, o futebol trabalhado não estava a resultar e a solução surgiu do pé direito de Pepe. Passe longo do capitão, peito de Toni Martínez e remate de pé direito do espanhol para o 0-1.

Até então satisfeito com o papel secundário, o Tondela aproveitou o facto de os dragões terem levantado o pé do acelerador e soltou-se em campo, com Rafael Barbosa a deixar um sério aviso, que Jaume repetiria em cima do intervalo, já depois de Corona ter perdido tempo e espaço para o que seria o 0-2.

Depois de uns primeiros 30 minutos de domínio óbvio dos portistas, o equilíbrio tomou conta do duelo e foi a imagem de marca da segunda parte. O F. C. Porto não conseguiu evitar que o jogo se partisse e correu riscos, com Conceição a lançar os pesos pesados - Luis Díaz, Sérgio Oliveira - para controlar e, depois, Taremi, que acabaria por selar o resultado e acabar com as dúvidas. Otávio criou na direita e tirou um cruzamento perfeito, com o cabeceamento do iraniano a proporcionar uma bela defesa a Pedro Trigueira, mas o guarda-redes nada pôde fazer para travar a recarga do ponta de lança, que festejou o décimo golo no campeonato. O dragão somou a quinta vitória seguida na Liga com uma exibição prática e que até permitiu alguma gestão. Resta mostrar à Europa que não há impossíveis no futebol.

Veja o resumo do jogo: