Toni Kroos abandona seleção alemã

Ana Matos Hoje às 16:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Toni Kroos, jogador do Real Madrid, anunciou esta sexta-feira a renúncia à seleção alemã, após a eliminação nos oitavos de final do Euro 2020.

O médio alemão, Toni Kroos, recorreu às redes sociais para anunciar a saída da seleção germânica, três dias depois da eliminação da Alemanha frente à Inglaterra, nos oitavos de final do Euro 2020.

"Joguei 106 vezes pela Alemanha. Não haverá outra vez", escreveu o futebolista, de 31 anos, numa publicação da rede social Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Toni Kroos (@toni.kr8s)

O alemão explica que "já tinha tomado a decisão de deixar a seleção após o Euro2020" e que "não estaria disponível para o Mundial de 2022, no Qatar".

"Foi uma grande honra usar esta camisola por tanto tempo. Fiz isso com orgulho e paixão", afirma Kroos. O médio pretende agora dedicar-se inteiramente ao Real Madrid e à sua família.

PUB

Toni Kroos já tinha pensado dizer adeus à seleção, depois do fracasso no Mundial de 2018, na Rússia. No entanto, Joachim Löw, selecionador alemão, que também deixou o cargo, conseguiu convencê-lo a ficar.

O futebolista estreou-se na seleção germânica em 2010. Abandona a Alemanha onze anos após disputar o seu primeiro jogo. Marcou 17 golos e consquistou o Mundial de 2014, no Brasil.

Jogador do ano na Alemanha em 2018, Toni Kroos conquistou quatro Ligas dos Campeões, uma com o Bayern Munique, em 2013, e três com o Real Madrid, em 2016, 2017 e 2018.

A Alemanha começa, na próxima semana, uma nova 'era', com a chegada do novo selecionador, Hansi Flick, que fez história ao vencer o campeonato, Taça da Alemanha e Liga dos Campeões com o Bayern Munique, em 2020.