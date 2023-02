Toni Kroos mostra-se a favor da Superliga europeia: "Não precisamos da UEFA"

Tomás de Almeida Moreira Hoje às 17:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-internacional alemão manifestou-se a favor do projeto controverso que tem como objetivo reunir os maiores clubes europeus num só campeonato. No mais recente episódio do seu podcast, o médio do Real Madrid deixou críticas à UEFA e mostrou-se "entusiasmado" com a ideia de jogar contra os melhores todas as semanas.

Toni Kroos falou recentemente sobre a Superliga europeia no seu podcast "Einfach mal Luppen", e expressou desconfiança na UEFA e nos seus planos contra o projeto, que acredita ser uma inevitabilidade: "Penso que vamos ver a Superliga. Acredito que sim por várias razões. A ideia mudou e merece ser ouvida. Se olharmos cuidadosamente para ambos os lados, vemos que a UEFA não é, de todo, um bom samaritano para os fãs de futebol, e que a Superliga não tem planos, pelo menos na segunda tentativa, de excluir qualquer equipa, porque não haverá membros fundadores permanentes. É uma competição desportiva, um torneio aberto, mas gerido pelos clubes e não pela UEFA, porque estes clubes acreditam que não precisam da UEFA para isso. Penso que o projeto merece pelo menos uma oportunidade", afirmou o jogador de 33 anos.

O médio alemão mostrou-se também muito crítico em relação à Liga das Nações, competição introduzida pela UEFA em 2018, alegando que o calendário desportivo está sobrecarregado: "Penso que só temos ouvido a UEFA, e com demasiada frequência na minha opinião. Porque é que a UEFA pode introduzir uma Liga das Nações de que ninguém precisa? De repente, ninguém questiona isso. É por isso que penso que é incrivelmente importante ouvir outras propostas como a Superliga. Tenho a sensação de que não estamos a ser ouvidos", desabafou.

PUB

O germânico que se retirou recentemente da seleção alemã e está a terminar o contrato com o Real Madrid continuou a sua reflexão sobre o estado atual do futebol, afirmando que a criação da Superliga europeia seria positiva para o desenvolvimento do desporto-rei: "Acredito que a Superliga tem a oportunidade de inverter a perda de paixão no futebol. Muitas pessoas dizem sempre: 'Quem quer ver o Real Madrid contra o Manchester City todas as semanas?', mas será que se cansaram de ver Federer contra Nadal vezes sem conta? Não me canso. Essa é a minha opinião. Penso que podemos atrair os adeptos e levá-los de volta ao futebol, e isso também pode trazer um entusiasmo completamente diferente aos adeptos neutros".

Não é a primeira vez que Kroos aborda o tema da Superliga, embora tenha sido a primeira apreciação positiva que fez acerca do projeto encabeçado por Florentino Pérez. Em novembro de 2020, no mesmo podcast, o médio tinha-se mostrado resistente à ideia, embora admitisse algumas vantagens na competição: "Estas competições tentam absorver tudo financeiramente, e também desgastam fisicamente os jogadores, mas sou um grande fã de deixar as coisas como estão quando estão a correr bem. As ligas já são extremamente exigentes juntamente com a Liga dos Campeões, o Campeonato do Mundo, etc. De um ponto de vista desportivo, seria certamente interessante porque só haveria jogos de alto nível, mas o fosso entre os grandes clubes e os pequenos aumentaria ainda mais. Nem sempre tudo tem de ser sobre dinheiro".

De facto, o antigo internacional pela Mannschaft é um dos primeiros jogadores de renome a mostrar-se aberto à ideia. Vários futebolistas da Premier League, como Kevin de Bruyne, Marcus Rashford, James Milner e Luke Shaw expressaram a sua oposição ao projeto que pretende revolucionar o futebol moderno.