O F. C. Porto está empatado a uma bola com o Famalicão, esta sexta-feira à noite, no estádio do Dragão, ao intervalo da partida da 30.ª jornada da Liga. Toni Martínez abriu aos 8 minutos, mas Ivo igualou em cima da pausa.

O golo surgiu cedo na partida (8 minutos), com Corona a lançar largo para a área, Taremi desviou de cabeça para trás e Toni Martínez, sozinho, atirou de primeira para o 1-0.

Veja o golo de Toni Martínez (1-0):

Pouco depois do golo, os azuis e brancos sofreram um contratempo com a lesão de Corona, que foi substituído por Zaidú.

Até à pausa os portistas podiam ter dilatado a vantagem, mas foram os famalicenses a igualar a partida, num livre direito de Ivo Rodrigues, que passou por cima da barreira e entrou sem oposição de Marchesín.

Veja o golo de Ivo (1-1):