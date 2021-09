Toni Martinez eleito melhor avançado de agosto

JN Hoje às 18:03 Facebook

O avançado do F. C. Porto, Toni Martinez, foi o melhor do mês de agosto, ao assinar três golos (dois Famalicão e um ao Belenenses SAD). O espanhol venceu a eleição com 29% dos votos.

"Estou muito feliz por receber este prémio. Quero agradecer principalmente à minha equipa, ao corpo técnico e a todos os adeptos que me apoiaram. Espero que este prémio seja o primeiro de muitos desta época", afirmou o goleador.

Ricardo Horta (SC Braga) somou 9% dos votos e Chiquinho (Estoril) completou o pódio com 8%.