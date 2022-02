Toni Martínez ganha espaço mas vai voltar ao banco

Nuno A. Amaral Hoje às 21:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Eleito o jogador da semana na Liga Europa, avançado portista mostrou serviço frente à Lazio. Plano de Conceição para o ataque ao Moreirense passa por Evanilson e Taremi.

Toni Martínez aproveitou a oportunidade que lhe foi dada por Sérgio Conceição no jogo da primeira mão da eliminatória europeia com a Lázio, tendo sido decisivo para a vitória portista graças aos dois golos que marcou, mas a continuidade no onze azul e branco na partida de domingo em Moreira de Cónegos é um cenário pouco ou nada plausível.