Toni Martínez "prefere" ser arma secreta no F. C. Porto

Avançado está apontado ao onze do F. C. Porto contra o Rio Ave, mas marca mais quando sai do banco

A preparação do jogo de sábado com o Rio Ave, no Estádio do Dragão, continua muito condicionada pelas oito baixas por lesão no plantel portista e um dos setores mais fustigados é o ataque, o que vai obrigar Sérgio Conceição a fazer alterações no onze.

Um dos habituais suplentes que estão apontados à titularidade é Toni Martínez, alternativa ao lesionado Evanilson como parceiro de Mehdi Taremi, embora haja outras opções em aberto para o técnico, como a de manter Pepê como segundo avançado.