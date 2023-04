Toni Martínez renova com os dragões até 2027

O avançado espanhol Toni Martínez vai renovar contrato com o F. C. Porto por mais dois anos, ficando vinculado ao clube azul e branco até 2027. A extensão contratual prevê uma melhoria salarial para o atleta, que está a realizar a época mais produtiva no Dragão, desde que foi contratado ao Famalicão.

Toni Martínez chegou a equacionar a saída do F. C. Porto no último verão, uma vez que queria jogar com mais regularidade, mas Sérgio Conceição entendeu que o ponta de lança ganharia maior importância no plantel em 2022/23, o que os números comprovam em absoluto.

O avançado, que acabou a formação no Valência, já foi utilizado pelo técnico portista em 41 partidas esta época, marcando 11 golos e assinando cinco assistências, batendo os registos de 2021/22 (sete golos e um passe decisivo em 37 encontros) e de 2020/21 (oito tentos em 27 jogos).

Depois de uma experiência no futebol inglês - no West Ham e Oxford United -, Toni Martínez entrou no futebol português pela porta do Famalicão, brilhando ao serviço dos minhot5os em 2019/20 com 14 golos e três assistências em 39 partidas.

A transferência para a Invicta deu-se em outubro de 2020 - por causa da pandemia, o mercado de transferências foi alargado -, com os dragões a pagarem 3,2 milhões de euros pelo passe do futebolista, de 25 anos, nascido em Murcia.