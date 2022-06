Toni Martínez tem mais um interessado e Mónaco anuncia outra saída

Hoje às 21:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O Rayo Vallecano entrou na corrida por Toni Martínez, enquanto Asensio quer continuar no Real Madrid. Já no Barcelona, a continuidade de Dembélé é uma autêntica incógnita.

F. C. Porto: O jornal espanhol a "Marca" garante que há mais um interessado na contratação de Toni Martínez. A publicação avança que, além de Cádiz, Valladolid, Konyaspor, Espanhol, Torino e Sassoulo, também o Rayo Vallecano está atento à situação do atleta, que na última época disputou 37 jogos e marcou sete golos pelos azuis e brancos.

Real Madrid: Asensio tem mais um ano de contrato com os "merengues" e, segundo o jornal espanhol "AS", o Liverpool está interessado na contratação do jogador espanhol, já que Sádio Mané deve mudar-se para o Bayern Munique em breve. Apesar do interesse do clube inglês, a mesma fonte garante que Asensio pretende continuar na capital espanhola.

Barcelona: Continua a não haver entendimento entre o clube catalão e Dembélé. O extremo está muito perto de termina contrato e não descarta a renovação, mas está complicado haver fumo branco. Segundo o jornal espanhol "Marca", o processo não sofreu avanços nos últimos dias, mas Xavi pretende continuar a ter o atleta no plantel na próxima época e tem, assim, pressionado a direção para haver um acordo.

Liverpool: O lateral direito Calvin Ramsay assinou um contrato de longa duração com o "reds". Ramsay, de 18 anos, deverá ser o suplente de Trent Alexander-Arnold, habitual titular do lado direito da defesa do Liverpool, fazendo o papel até agora de Joe Gomez, defesa central de origem. Internacional sub-21 escocês, Ramsay estreou-se pela equipa principal do Aberdeen em março de 2021, disputando 39 jogos na liga escocesa, nos quais fez nove assistências e marcou um golo.

Mónaco: Depois de anunciada a saída de Fàbregas, há mais uma despedida de peso no clube da Liga francesa. Djibril Sidibé, que se encontrava em final de contrato, disse adeus ao Mónaco cinco épocas depois e é, agora, um jogador livre. Na presente temporada, Sidibé somou 1594 minutos em 26 jogos. "Cinco épocas intensas e muito contribuiste para os bons resultados que tivemos. Obrigada, Djibril Sidibé", escreveu o clube nas redes sociais.

PUB

Sampdoria: Fàbregas saiu do Mónaco mas já tem clubes interessados. Segundo avança o jornal "Repubblica", o vice-presidente da Sampdória, Antonio Romei, está a tentar convencer o internacional espanhol de 35 anos a rumar a Génova.

Juventus: De acordo com o jornal alemão "Der Spiegel", o clube de Turim tem um acordo alinhavado com Filip Kostic, extremo de 29 anos e uma das grandes estrelas do Eintracht Frankfurt, campeão em título da Liga Europa. O extremo leva quatro temporadas com as cores do Eintracht e, esta temporada, apontou sete golos e 13 assistências em 43 jogos.