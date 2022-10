Toni Martínez visita ala pediátrica do Hospital S. João

Avançado do F. C. Porto Toni Martínez conviveu com algumas crianças que estão internadas na ala pediátrica do Hospital de São João.

Toni Martínez visitou uma jovem adepta do F. C. Porto no Hospital de S. João.

PUB

Mariana Miranda, de apenas 15 anos, está internada há alguns dias por sofrer de neurofibromatose, uma doença hereditária que provoca o crescimento anormal de tecido nervoso pelo corpo, formando pequenos nódulos e tumores externos. Esta é a segunda visita que Mariana recebe esta semana, depois de Sérgio Conceição, a mulher Liliana e o filho Rodrigo terem estado com a menina.

O avançado do F. C. Porto conviveu ainda com outras crianças que estão internadas na ala pediátrica do São João.