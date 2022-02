Top 10 mundial para abrir quadro principal do Estoril Open

Hoje às 14:29 Facebook

Canadiano Felix Auger-Aliassime regressa a Portugal, onde se estreou em 2018. Aos 21 anos, é o número 9 mundial e vive uma fase muito positiva na carreira. "Será um dos grandes pontos de interesse do Estoril Open", assegura o diretor do torneio, João Zilhão.

Felix Auger-Aliassime, atual número 9 do ranking ATP, é o primeiro nome confirmado para a edição 2022 do Estoril Open, que decorrerá entre os dias 23 de abril e 1 de maio, no Clube de Ténis do Estoril.

A viver uma fase positiva na carreira, o tenista, de 21 anos, foi, ao lado de Denis Shapovalov, uma das figuras da conquista da ATP Cup por parte do Canadá. No Open da Austrália, disputado em janeiro, apenas perdeu para Daniil Medvedev (3-2), nos quartos de final da prova, num jogo com quase cinco horas de duração.

"Estou muito feliz por voltar este ano ao Estoril Open. Passei bons momentos lá em 2018, por isso, este ano, decidi ir com a minha família. Quero que descubram este grande torneio e o seu ambiente incrível. Mal posso esperar por estar em Portugal e divertir-me com vocês", reagiu Auger-Aliassime.

João Zilhão, diretor do torneio, olha para o jovem tenista canadiano como "uma das maiores vedetas do ténis internacional e um valor seguro do top 10 nos próximos anos". "Parece dotado de todos os argumentos para ser um dos mais dominantes tenistas da presente década. Será sem dúvida um dos grandes pontos de interesse do Estoril Open 2022 e um possível candidato ao título", completou.