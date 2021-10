Toque mágico de Gonçalo Alves vale liderança isolada

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 20:24 Facebook

F. C. Porto vence (9-5) Sporting em clássico recheado de golos. Dragões seguem invencíveis na Liga

Se existia forma perfeita de encerrar a quinta jornada ela aconteceu, este domingo, no Dragão Arena. Num clássico de cortar a respiração e com lances de pura arte, o F. C. Porto manteve de forma autoritária a invencibilidade no campeonato ao derrotar o Sporting por uns incríveis 9-5.

No meio de uma verdadeira chuva de golos (14) mesmo ao jeito do hóquei em patins, Gonçalo Alves (com cinco golos) representou o expoente máximo de uma eficácia ofensiva portista que só não chegou aos dois dígitos porque os postes decidiram fazer parte do jogo.

Apesar da derrota, que acaba por ser pesada, o Sporting ainda se manteve "à tona" até ao 6-5, só que a partir daí houve várias falhas táticas que permitiram ao dragão descolar para o sorriso de glória. Um triunfo que volta a dar a liderança isolada ao F. C. Porto que deixa o Óquei de Barcelos, segundo, a três pontos de distância.

F. C. Porto: Xavier Malián, Rafa (1), Xavier Barroso, Gonçalo Alves (5) e Carlo Di Benedetto (1) - cinco inicial - Tiago Rodrigues, Telmo Pinto, Ezequiel Mena (1), Carlos Ramos e Reinaldo García (1)

Treinador Ricardo Ares



Sporting: Ângelo Girão, Ferran Font (2), Matías Platero, Toni Pérez e Gonzalo Romero (2) - cinco inicial - Zé Diogo Macedo, João Almeida, Alessandro Verona, João Souto (1) e Henrique Magalhães

Treinador Paulo Freitas

Ao intervalo: 5-3