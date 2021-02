Torino derrota Cagliari e sobe na tabela

JN/Agências Ontem às 23:01 Facebook

O Torino derrotou esta sexta-feira o Cagliari, por 1-0, na Sardenha, na abertura da 23.ª jornada da Liga italiana, fugindo um pouco dos lugares de descida.

O jogo opunha o primeiro clube acima da linha de descida, o Torino, ao primeiro clube abaixo dessa mesma linha, pelo que a vida ficou mais 'complicada' para a equipa da Sardenha.

O Torino mantém-se em 17.º, mas agora com 20 pontos, imediatamente seguido na tabela pelo Cagliari, que permanece com 15. Os outros lugares de descida são ocupados por Parma e Crotone. No estádio Sardegna Arena, o único golo da noite foi apontado pelo brasileiro Bremer, aos 76 minutos.

Em Florença, a Fiorentina bateu o Spezia por 3-0, com golos de Vlahovic (48), Castrovili (64) e Eyserric (82), e está no 12.º lugar enquanto o adversário segue em 16.º.