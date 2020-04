Torneios de Munique e França cancelados e da Escócia adiado

JN/Agências Hoje às 13:39 Facebook

O circuito europeu de golfe (PGA European Tour) anunciou esta sexta-feira o cancelamento dos torneios de Munique e de França e o adiamento do Open da Escócia, devido à pandemia do coronavírus.

O Open de Munique, na Alemanha, que se realiza consecutivamente desde 1989, estava programado para os dias 25 a 28 de junho, no Clube Eichenried, e o Open de França, seria disputado entre 2 e 5 de julho, no campo Nacional, perto de Paris.

O Open da Escócia, um dos oito torneios que integram a Rolex Series, estava programado para ser disputado entre 9 e 12 de julho, no clube Renaissance, em North Berwick, mas foi adiado para uma data ainda a definir.

O diretor executivo do circuito europeu, Keith Pelley, disse que "a decisão de cancelar os torneios de Munique e Paris foi tomada após consulta aos organizadores e respetivas federações, sob o prisma de que a prioridade absoluta é a saúde pública".

No que toca ao Open da Escócia, Keith Pelley concordou com o adiamento e em estudar a possibilidade de encontrar uma data de acordo com os diferentes cenários que a pandemia representa.

O último torneio do circuito europeu disputado foi o Qatar Masters, em Doha, entre os dias 5 e 8 de março, que teve como vencedor o espanhol Jorge Campillo.