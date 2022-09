Torreense já tem novo treinador

O Torreense, último classificado da Liga 2, escolheu Pedro Moreira para suceder a Nuno Manta Santos no comando técnico do emblema de Torres Vedras. Hoje, à margem do sorteio da Taça da Liga, o presidente da SAD, Bruno Vitorino, deixou rasgados elogios ao ex-treinador.

Pedro Moreira, de 47 anos, vai estrear-se como treinador principal de uma equipa sénior, isto depois de várias épocas como adjunto de Paulo Fonseca. O técnico acompanhou o atual treinador do Lille durante nove temporadas, em clubes como Paços de Ferreira, F. C. Porto, Braga, Shakhtar Donetsk e Roma. Além disso também teve uma longa passagem pelas camadas jovens do Sporting.

À margem do sorteio da Taça da Liga, Bruno Vitorino deixou uma mensagem de agradecimento a Nuno Manta Santos, que levou o emblema de Torres Vedras à conquista da Liga 3. "Quero agradecer a todos os que proporcionaram a subida do nosso clube aos campeonatos profissionais, nomeadamente aos atletas e ao treinador Nuno Manta Santos, que recebe daqui o meu forte abraço e que ficará para sempre na história do Torreense como o primeiro campeão da Liga 3", disse o líder da SAD.

Atualmente, o Torreense segue no último lugar da Liga 2, com 4 pontos, em 7 jogos.