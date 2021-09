Torreense não deixa fugir U. Leiria na Série B

Rui Alberto de Almeida Santos Hoje às 20:50 Facebook

O Torreense venceu em Santarém e voltou a colar-se à U. Leiria no topo da Série B da Liga 3. Real, V. Setúbal e V. Guimarães B também ganharam, enquanto Canelas 2010 e Braga B empataram.

Depois de, no arranque da 4.ª jornada, a U. Leiria ter vencido o Alverca, o Torreense deu uma resposta forte esta tarde, ao derrotar a U. Santarém por 3-1, resultado que lhe permite igualar os leirienses na liderança da Série B. Iuran Fernandes e Mateus adiantaram o conjunto de Torres Vedras, com os locais a reduzirem através de um autogolo. No segundo tempo, Cícero voltou a marcar para os visitantes e fechou o resultado.

Em Massamá, um bonito golo de Gustavo Moura decidiu, a favor do Real, um duelo emotivo com o Caldas, que teve várias oportunidades flagrantes junto das duas balizas. Também por 1-0, o V. Setúbal venceu na casa do Sporting B, valeu o tento solitário de Varela, num belo golpe de cabeça, em cima do intervalo.

Na Série A, o V. Guimarães B esteve a vencer por dois golos o Montalegre, marcaram Diogo Paulo e Herculano, mas viu os visitantes reduzirem por Zack, perto do minuto 90. Em tempo de compensação, Dani Silva apontou o 3-1 para os vimaranenses.

Também para a série mais a norte da Liga 3, Canelas 2010 e Braga B empataram a dois golos. Vitinha bisou pelos bracarenses, com Magno e Mozino a marcarem pelos gaienses.