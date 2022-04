Torreense promovido à Liga 2, 24 anos depois

O triunfo do Torreense, sobre o V. Guimarães B (3-0), garantiu à equipa de Torres Vedras a subida à Liga 2, juntando-se assim à Oliveirense, que garantiu o mesmo feito na semana passada.

A vitória do Torreense, na sexta jornada do grupo de promoção, teve golos de Yuran (6 minutos), Simão Rocha (35) e Mateus (42). Os 12 pontos conquistados garantem a subida e o regresso ao segundo escalão do futebol português, 24 anos depois da última participação.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, felicitou o feito conquistado pelo Torreense e salientou o "trajeto de qualidade", realizado em 2021/22.

"Felicito o Sport Clube União Torreense pela promoção à Liga 2 Sabseg, proeza que conseguiu após um trajeto feito de qualidade, talento e empenho numa Liga 3 que exigiu tudo isso a todos os participantes. Conseguiu a equipa de Torres Vedras o grande objetivo da subida, dando, assim, uma grande alegria aos seus adeptos", escreveu o dirigente no site da FPF.



O Alverca, principal rival na luta pela subida, venceu o Felgueiras por 2-1 e terminou na segunda posição, com 10 pontos, tendo pela frente o play-off com o segundo classificado da Série 2 (UD Leiria, SC Braga B ou V. Setúbal), cujo vencedor marcará encontro com o 16.º classificado da Liga 2, no play-off que vai ditar quem atua no segundo patamar de Portugal, em 2022/23.