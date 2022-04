Torreense soma primeira vitória e S. João de Ver é mais líder

Formação de Torres Vedras bateu o Felgueiras com reviravolta.

No Grupo de Promoção o Torreense conseguiu a primeira vitória desta fase, ao bater o Felgueiras por 2-1. A formação comandada por Nuno Manta Santos entrou a perder, graças ao golo de Serginho aos 11 minutos, mas conseguiu completar a reviravolta na segunda parte. Sambú restabeleceu a igualdade no marcador aos 49 minutos e João Lameira fechou o resultado final aos 62. Com este triunfo o Torreense sobe ao segundo lugar, com os mesmos três pontos que o V. Guimarães B e atrás do Alverca, com seis pontos. O Felgueiras, por sua vez, ainda não conseguiu pontuar nesta fase da prova.

Já no Grupo de Despromoção, um golo solitário de Diogo Pereira deu uma vitória importante ao São João de Ver, que é agora líder isolado da Série 4 com 11 pontos, mais três pontos que a Sanjoanense. Na mesma Série, o Pevidém recebeu e bateu o Montalegre por 3-1, conseguindo assim sair do último lugar da tabela.

Na Série 6 Sporting B e Real competiam por um lugar isolado no topo da tabela, mas nada mexeu nas primeiras posições. Os leões estiveram a vencer desde cedo, com um golo de Gonçalo Costa aos 18 minutos, mas Marcos Ribeiro impediu que a formação de Alvalade vencesse o jogo com um golo aos 89 minutos. Ainda na mesma Série, Oriental Dragon e Oliveira do Hospital não foram para além de um empate sem golos, com a formação da casa a não conseguir sair do último lugar.