Tottenham despede Mourinho a dias da final da Taça da Liga inglesa

Chegou ao fim da linha a passagem de José Mourinho no Tottenham. Segundo a imprensa inglesa, o clube despediu o treinador português, esta segunda-feira.

A notícia avançada por um jornalista do "The Telegraph", tendo suporte de outros meios de comunicação social britânicos, como o "The Guardian", foi entretanto confirmada pelo clube, no Twitter.

"O clube está em condições de anunciar que José Mourinho e os adjuntos João Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin e Giovanni Cerra foram dispensados das suas funções", lê-se na curta declaração do Tottenham naquela rede social.

A crise de resultados acaba por ditar a saída do Tottenham, na sequência de um período de fracos resultados, com uma vitória em seis jogos.

Mourinho, de 58 anos, já não vai orientar a equipa na final da Taça Carabao, frente ao Manchester City, no domingo, que poderia dar mais um troféu ao treinador português, que substituiu Pochetino em novembro de 2019.

Em 86 jogos no Tottenham, Mourinho somou 44 vitórias, 19 empates e 23 derrotas.

O fim da linha chega após o empate em casa do Everton, 2-2, que deixou o Tottenham em sétimo lugar, com 50 pontos, a cinco do último lugar de acesso à Liga dos Campeões. Está atrás de Liverpool (sexto, 52 pontos) e Chelsea (quinto, 54) na perseguição ao West Ham, quarto classificado com 55 pontos.

O Tottenham foi o oitavo clube da carreira de Mourinho como treinador principal, depois de Benfica, União de Leiria, F. C. Porto, Chelsea, Inter Milão, Real Madrid e Manchester United.

Gary Lineker, ex-avançado internacional inglês, atualmente comentador aproveitou a ocasião para criticar a Superliga Europeia, da qual o Tottenham é fundador. "José Mourinho despedido. É o primeiro treinador da Superliga Europeia a perder o emprego", brincou.