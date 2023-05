Toti Gomes: "Fui apanhado de surpresa, é um sonho estar aqui"

Ontem às 22:53 Facebook

Defesa do Wolverhampton chegou esta noite ao aeroporto de Lisboa e assumiu que está nas nuvens

Toti Gomes foi a principal novidade na convocatória de Roberto Martínez para os próximos jogos da seleção nacional. O jogador do Wolverhampton chegou esta noite ao aeroporto de Lisboa e partilhou as primeiras emoções.

"Não estava à espera, estava em casa em Inglaterra, acabei de chegar de viagem, mas sem dúvida que é um orgulho e estou muito feliz", disse ao Canal 11

"Fui apanhado de surpresa, mas sei o que tenho trabalhado durante a época. Tive a oportunidade de fazer os jogos que fiz, agradeço ao mister [Julen Lopetegui]", fez notar, reconhecendo que tem a vantagem de poder jogar a central e a lateral pelo lado esquerdo.

Toti confessou que está ansioso por trabalhar ao lado de Cristiano Ronaldo. "Toda agente gostaria de poder estar ao seu lado e conviver cada minuto com ele. Mas não só com ele, com a equipa toda. Portugal tem um grupo fantástico, é um sonho de qualquer menino estar aqui", finalizou, entusiasmado.