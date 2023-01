Tottenham agenda round por Porro depois do dérbi

Luís Antunes Ontem às 23:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Agente do jogador reúne-se com dirigentes leoninos após o jogo com o Benfica, na Luz.

Os leões continuam intransigentes e não libertam Pedro Porro por um valor abaixo da cláusula de rescisão, cifrada em 45 milhões. O Tottenham, o principal interessado, apesar de não desejar chegar a esses valores, ainda não desistiu do jogador e deve realizar uma nova investida na próxima semana. Aliás o tema vai estar na agenda dos ingleses até final da janela de mercado.

Segundo a imprensa espanhola, os representantes do jogador irão reunir com os responsáveis leoninos na próxima semana. Um encontro que pode gerar um novo impulso e clarificar a hipótese de um eventual sucesso da operação. Além do Tottenham, também o Chelsea chegou a ser associado ao jogador. Todavia, os "blues" nunca idealizaram uma aproximação real.

Por outro lado, o plantel continua a preparar o dérbi frente ao Benfica, no domingo, na Luz. Morita e Daniel Bragança foram os únicos ausentes da sessão.