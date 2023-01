Tottenham aperta por Porro e Bernardo Silva apontado ao PSG

JN Hoje às 13:42 Facebook

O clube inglês mantém a esperança em contratar o lateral espanhol ao Sporting. Em Espanha, apontam um médio alemão ao Benfica, enquanto o Manchester City pode perder Bernardo e contratar Rafael Leão.

Sporting: O Tottenham não desiste da contratação de Pedro Porro e nas próximas horas são esperadas movimentações do clube inglês no sentido de chegar a acordo com os leões para a transferência. O lateral espanhol tem uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros e é só por esse valor que o Sporting está recetivo a deixar sair Porro.

Benfica: Kenan Yildiz está na lista de possíveis reforços das águias, de acordo com o jornal espanhol "Marca". O médio alemão, de 17 anos, está ligado à Juventus, mas ainda não se estreou pela equipa principal da Velha Senhora. Esta época, tem sido utilizado nas equipas de sub-19 e sub-23. Antes de se juntar à Juventus, Yildiz passou pela formação do Bayern Munique.

Estoril: Cassiano está de regresso ao futebol português. Depois de ter representado Boavista e Vizela, o avançado brasileiro vai reforçar o plantel do Estoril, depois de poucos meses na Arábia Saudita, onde defendeu as cores do Al Faisaly. Aos 33 anos, Cassiano dará mais opções ofensivas ao treinador estorilista, Nélson Veríssimo.

Manchester City: O futuro de Rafael Leão, afinal, pode não passar pelo AC Milan. O avançado português continua sem renovar contrato com os "rossoneri" e o "calciomercato" adianta que o Manchester City está interessado em contratá-lo para a próxima época. A notícia adianta que João Cancelo pode ser incluído no negócio e trocar os "cityzens" pelo campeão italiano.

Fulham: Cédric Soares está na iminência de deixar o Arsenal para reforçar a equipa comandada por Marco Silva, por empréstimo, até ao final da época. De acordo com Fabrizio Romano, jornalista especialista em transferências, a transferência está bem encaminhada e deve ficar concluída até ao final da semana.

PSV: O Wolverhampton oficializou, esta quarta-feira, o empréstimo de Fábio Silva ao PSV Eindhoven. Depois de deixar o Anderlecht, o avançado português muda-se para outro histórico do futebol europeu e vai jogar o resto da temporada nos Países Baixos. Fábio Silva será o número 10 do terceiro classificado da liga neerlandesa.

Paris Saint-Germain: O jornal inglês "The Sun" dá conta do interesse de Mbappé em voltar a jogar com Bernardo Silva, desta vez no Paris Saint-Germain. A notícia fala na admiração que o avançado francês tem pelo médio português desde que ambos representaram o Mónaco, afirmando o desejo de Mbappé em reencontrar-se com Bernardo na mesma equipa.