Tottenham avança e Francisco Conceição marca pelo Ajax

Marselha foi afastado aos 90+5. Francisco Conceição marcou pelo Ajax, que venceu o Rangers.

O Tottenham sofreu em Marselha, mas acabou a festejar o apuramento para os oitavos de final (1-2). Os "spurs" estiveram a perder e deram a volta ao resultado, garantindo a vitória aos 90+5, com um golo de Hojbjerg, decisivo também para manter o Sporting nas provas europeias, agora na Liga Europa.

Com os restantes grupos já resolvidos quanto aos dois primeiros lugares, a dúvida prendia-se com a posição de cada um dos qualificados no Grupo A e não houve mudanças. O Liverpool, com Fábio Carvalho, derrotou o Nápoles (2-0), mas não conseguiu anular a desvantagem no confronto direto, ficando os napolitanos com a liderança. Já o Ajax voltou a vencer o Rangers (1-3) e garantiu o terceiro lugar, que vale a Liga Europa, com Francisco Conceição a estrear-se a marcar pelo campeão neerlandês.

No Grupo C, a última jornada servia apenas para cumprir calendários: o Bayern Munique bateu o Inter de Milão (2-0) e fez o pleno, enquanto o Barcelona se despediu com um triunfo sobre o Plzen (2-4).