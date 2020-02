Tottenham bate Southampton e apura-se para os oitavos de final da Taça

Hoje às 21:57 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa de José Mourinho esteve a perder na segunda parte, mas deu a volta à eliminatória.

O Tottenham, treinado pelo português José Mourinho e onde alinha Gedson Fernandes apurou-se, esta quarta-feira, para os oitavos de final da Taça de Inglaterra.

Os Spurs entraram bem e beneficiaram de um desvio de Stephens a remate de Ndombelé, para inaugurar o marcador, aos 12 minutos.

Contudo, a equipa visitante deu a volta ao jogo, primeiro igualando por Long (34 minutos) e depois chegando ao 2-1, por Ings, aos 72 minutos.

No entanto, o Tottenham ainda teria tempo de inverter o rumo do jogo. Lucas Moura empatou seis minutos depois e a três minutos do fim, num penálti de Son, o triunfo sorriu à equipa de Mou.

Os Spurs, que tinham empatado a um golo na primeira mão, assegurou deste modo a presença nos oitavos de final da prova, onde terá de defrontar o Norwich.