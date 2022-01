Tottenham com reviravolta épica vence em casa do Leicester

André Bucho Hoje às 22:20 Facebook

Bergwijn saltou do banco para ser o herói dos Spurs, marcando dois golos nos descontos e garantindo a vitória (3-2) no terreno do Leicester, em encontro da 17.ª jornada.

Patson Daka adiantou os foxes aos 24 minutos, mas Harry Kane empatou a partida perto do intervalo. Madisson, aos 76 minutos, voltou a colocar o Leicester na frente e quando tudo parecia caminhar para uma vitória caseira, surgiu Steven Bergwijn. O holândes, que havia saltado do banco aos 79 minutos, bisou aos 90+5m e aos 90+7m, valendo três pontos para os londrinos.

Assim, o Tottenham passa a somar 36 pontos e ascende à quinta posição da Liga inglesa, ultrapassando o Arsenal, que leva 35 pontos com mais um jogo. Já o Leicester City, é décimo classificado, com 25 pontos.