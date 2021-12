Tottenham continua sem perder com Conte

JN/Agências Hoje às 19:15 Facebook

O Tottenham continua sem perder para a Liga inglesa desde a chegada do treinador Antonio Conte, em novembro, tendo empatado, esta terça-feira, a uma bola na visita a Southampton, em jogo da 20.ª jornada.

Desde que o técnico italiano rendeu o português Nuno Espírito Santo que o Tottenham regista sete jogos a ganhar ou pelo menos empatar, seguindo em sexto lugar na Premier League, com 30 pontos em 17 partidas.

O número de jogos em atraso continua a subir em Inglaterra, por força dos adiamentos por focos de casos de covid-19 - esta terça-feira foram mais dois, o Arsenal-Wolverhampton e o Leeds-Aston Villa.

O Tottenham tem já três jogos por acertar e, em caso de sucesso, reentra na luta pelo quarto lugar, que é do Arsenal, com 35 pontos. Ainda à frente dos "spurs" está o West Ham, com 31 pontos, depois de golear por 4-1 na visita ao Watford.

O Crystal Palace bateu o lanterna-vermelha Norwich por 3-0, mas o jogo mais interessante do dia disputa-se à noite, opondo Leicester a Liverpool.

No estádio de St. Mary, em Southampton, o Tottenham foi a equipa que mais fez por ganhar, lutou muito até ao fim, mas acabou por não conseguir desfazer o empate, apesar de largos minutos em vantagem numérica.

James Ward-Prowse adiantou o Southampton, aos 25 minutos, uma vantagem que durou pouco - o ganês Mohamed Salisu foi expulso aos 39 minutos e, na sequência, o 'inevitável' Harry Kane cobrou a grande penalidade com sucesso.

Como seria de prever, o Tottenham foi intenso no ataque no segundo tempo, só que sem concretizar, por muito que tentasse.

Fora das competições europeias, os "spurs" parecem no bom caminho para recuperar a época, agora em duas frentes internas, pois também continuam na Taça.

Após duas derrotas e um empate, o West Ham, do escocês David Moyes, passou com classe em Watford. A equipa da casa adiantou-se aos quatro minutos, golo do nigeriano Emmanuel Dennis, após o que os "hammers" partiram para a goleada, com tentos do checo Tomas Soucek (27), do argelino Mohamed Benrahma (29), de Mark Noble (58, de grande penalidade) e do croata Nikola Vlasic (90+2).

Perante o modesto Norwich, o francês Odsonne Edouard foi decisivo, com um golo e duas assistências. Abriu a contagem aos oito minutos, de grande penalidade, e depois deu a marcar ao compatriota Jean-Philippe Mateta (38) e ao ganês Jeffrey Schlupp (42).